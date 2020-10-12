SİHA korkusu Ermeni ordusunu sığınaklara indirdi
Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini kurtarmak için başlayan operasyonda Azerbaycan ordusu büyük ilerleme kaydetti. Türk yapımı SİHA'larla büyük darbe alan Ermenistan'ın askeri kademesindeki korku kameralara yansıdı. Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan sığınakta görüntülendi.
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Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
PANİK HALİNDELER
SIĞINIKTA TOPLANDILAR
PANİK HALİNDELER
Operasyonlarda Türkiye üretimi SİHA'larla hedeflere nokta atışı yapan ve büyük zaiyat verdiren Azerbaycan Ordusu, Ermenistan Ordusu'nun yanı sıra, sözde komuta kademesini de paniğe sevk etti.
SIĞINIKTA TOPLANDILAR
Yeni Şafak'ın haberine göre; Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan, Türk SİHA'larına hedef olmamak için beraberindekilerle birlikte bir sığınakta görüşme gerçekleştirirken görüntülendi.