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Son dakika: Putin'den Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı , ’da ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Attığımız bu son adımların, ve halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Putin'den Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin açıklama

Putin, Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak, dün gece Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes kararını değerlendirdi.

Karabağ'da yaşananları "trajedi" olarak tanımlayan Putin, "Kan dökülmesini durduracak anlaşmalara vardığımızı büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum. Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

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