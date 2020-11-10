Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün gece saatlerinde "Gözünüz aydın Karabağ'a geri dönüyoruz. Anlaşma Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geliyor.'' açıklaması yaptı. Bu sözlerin ardından Azerbaycan halkı Karabağ'daki büyük zaferi kutlamak için sokaklara döküldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını açıkladı.
Azerbaycan harp meydanında işgalci Ermenistan'ı mağlup etti ve Paşinyan Karabağ'dan çekildiklerini tüm dünyaya duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiği belirtildi.
GÖZLEM NOKTALARI KURULACAK
Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı.
PUTİN DUYURMUŞTU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını duyurmuştu.