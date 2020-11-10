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Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün gece saatlerinde "Gözünüz aydın Karabağ'a geri dönüyoruz. Anlaşma 'ın yenilgisi anlamına geliyor.'' açıklaması yaptı. Bu sözlerin ardından Azerbaycan halkı Karabağ'daki büyük zaferi kutlamak için sokaklara döküldü. ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı

harp meydanında işgalci 'ı mağlup etti ve Paşinyan Karabağ'dan çekildiklerini tüm dünyaya duyurdu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği 'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını açıkladı.

Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLİYOR: RUS BARIŞ GÜCÜ YOLA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiği belirtildi.

GÖZLEM NOKTALARI KURULACAK

Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı.

PUTİN DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı , Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını duyurmuştu.

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