Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Rus barış gücü yola çıktı

Azerbaycan harp meydanında işgalci Ermenistan'ı mağlup etti ve Paşinyan Karabağ'dan çekildiklerini tüm dünyaya duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ'a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderildiği belirtildi.