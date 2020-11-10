Son dakika: Çin'den flaş Kovid-19 açıklaması: “Brezilya’daki olayın Çin’in aşısı ile ilgisi yok”

Gerekçe olarak klinik deneylere katılan bir gönüllüde aşının 'ciddi yan etkilerine' rastlandığı belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Brezilyalı makamların kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Wang, Sinovac Biotech'in ilgili haberlere yanıt verdiğini hatırlatarak, şirketin Brezilya'daki 3. aşama klinik deneyleri birlikte yürüttüğü ortağı Butantan Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre, söz konusu olayın aşıyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.