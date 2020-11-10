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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin'den flaş Kovid-19 açıklaması: “Brezilya’daki olayın Çin’in aşısı ile ilgisi yok”

Son dakika: Çin'den flaş Kovid-19 açıklaması: “Brezilya’daki olayın Çin’in aşısı ile ilgisi yok”

Dışişleri Bakanlığı, ’da Çinli şirketin geliştirdiği aşı adayının deneylerinin durdurulmasına gerekçe gösterilen yan etkilerin aşıyla ilgilisi olmadığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2020 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020
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Son dakika: Çin'den flaş Kovid-19 açıklaması: “Brezilya’daki olayın Çin’in aşısı ile ilgisi yok”

Dışişleri Bakanlığı, sağlık birimlerinin Çinli şirketin ülkedeki aşı denemelerini durdurma kararını değerlendirdi.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa), Çinli şirket tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ciddi yan etkileri olduğu gerekçesiyle klinik deneyleri durdurmuştu.

Gerekçe olarak klinik deneylere katılan bir gönüllüde aşının 'ciddi yan etkilerine' rastlandığı belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Brezilyalı makamların kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Wang, Sinovac Biotech'in ilgili haberlere yanıt verdiğini hatırlatarak, şirketin Brezilya'daki 3. aşama klinik deneyleri birlikte yürüttüğü ortağı Butantan Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre, söz konusu olayın aşıyla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Çinli sözcü, Sinovac Biotech'in Brezilyalı muhataplarıyla bu konudaki temaslarını sürdüreceğini kaydetti.

Basına yansıyan haberlere göre, Sinovac şirketi 3. aşama klinik deneylerini Türkiye'nin de aralarında yer aldığı farklı ülkelerde yürütüyor.

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