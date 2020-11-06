ABD Başkanı neden hala seçilemedi?
Son dakika haberine göre; ABD'de 3 Kasım'da rekor katılımla gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinin üzerinden günler geçmesine rağmen kazanan hala belli değil. Donald Trump ile Joe Biden arasında kıyasıya yarışın sürdüğü ABD'de 'başkan neden hala seçilemedi?' sorusu merak ediliyor.
ABD'de 3 Kasım'da seçim gerçekleştirildi ancak kazanan hala belli olmadı. ABD Başkanı hala neden seçilemedi? sorunun yanıtı Amerikan seçim sisteminde gizli.
ABD'de Başkanı halk değil, halkın oylarıyla tayin ettiği seçici kurul belirliyor. 538 üyeli seçici kurul, her eyaletten nüfusu oranında belirlenen sayıda delege gönderilmesiyle şekilleniyor. Seçici kurulda yarının bir fazlasına yani 270 üye sayısına ulaşan aday, Başkanlığını ilan ediyor. Mevcut duruma göre Biden'ın Başkanlığını ilan etmesi için 6 delegeye, Trump'ın ise 56 delegeye daha ihtiyacı var. İşte bu nedenle gözler sayımın sürdüğü 6 eyalette. Arizona, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Georgia, Nevada ve Alaska'da oy sayımın bu kadar uzamasının sebebi, ülkede her seçimde uygulanan "postayla oy kullanımı"nın bu yıl salgın sebebiyle rekor sayıya ulaşmış olması ve eyaletlerin kendilerine has kuralları.
Bu seçimde yaklaşık 65 milyon seçmen oyunu posta yoluyla kullandı. Postayla gönderilen oyların "yerine ulaşması için son gün" ise her eyalette farklı. Örneğin Arizona ve Georgia'da oyların seçim günü olan 3 Kasım'a kadar sayım merkezlerine ulaşmış olması şart koşulurken, Pensilvanya'da bu tarih 6 Kasım. Nevada'da 10 Kasım, Kuzey Carolina'da ise 12 Kasım olarak duyuruldu. Bu da söz konusu eyaletlerde anılan tarihlere kadar sonuç çıkmayacağı anlamına geliyor.
Gözler bir yandan da açılan davalarda. Seçimde usulsüzlük yapıldığını ve mektupla gelen oyların sayımı ile "mucizevi şekilde" Biden'ın öne geçtiğini savunan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi Wisconsin'de oyların tekrar sayılması, Michigan, Pensilvanya, Georgia'da sayımın durdurulması için dava açtı. Başka bazı eyaletler için de yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Bu başvuruların reddedilmesi ve kabul edilmesini de kanıtların yanı sıra yine eyaletlerin kendilerine has kuralları belirliyor.
Adaylardan birinin süreci yüksek mahkemeye taşıması halindeyse Başkanın belirlenmesi ocak ayını bile bulabilir.