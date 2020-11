ABD Başkanı neden hala seçilemedi?

ABD'de 3 Kasım'da seçim gerçekleştirildi ancak kazanan hala belli olmadı. ABD Başkanı hala neden seçilemedi? sorunun yanıtı Amerikan seçim sisteminde gizli.

ABD'de Başkanı halk değil, halkın oylarıyla tayin ettiği seçici kurul belirliyor. 538 üyeli seçici kurul, her eyaletten nüfusu oranında belirlenen sayıda delege gönderilmesiyle şekilleniyor. Seçici kurulda yarının bir fazlasına yani 270 üye sayısına ulaşan aday, Başkanlığını ilan ediyor. Mevcut duruma göre Biden'ın Başkanlığını ilan etmesi için 6 delegeye, Trump'ın ise 56 delegeye daha ihtiyacı var. İşte bu nedenle gözler sayımın sürdüğü 6 eyalette. Arizona, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Georgia, Nevada ve Alaska'da oy sayımın bu kadar uzamasının sebebi, ülkede her seçimde uygulanan "postayla oy kullanımı"nın bu yıl salgın sebebiyle rekor sayıya ulaşmış olması ve eyaletlerin kendilerine has kuralları.