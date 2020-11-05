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ABD Başkan adayı Joe Biden için "tacizci" iddiası! Görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor

ve Donald Trump arasındaki yarışı devam ederken Başkan adayı Joe Biden’ın yıllar önce 'Pizza Gate' ile ortaya çıkan taciz iddiaları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde, kameralar önünde çocuklara olan yaklaşımları örnek gösterilen Biden’in pedofili olduğu iddia ediliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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ABD Başkan adayı Joe Biden için tacizci iddiası! Görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor

Başkan adayı 'ın çocuklara olan yaklaşımları sosyal medyada hızla viral haline geldi. Çocuk tacizi konusunda son derece hassas kuralları olan ABD toplumunda, Biden'in yaklaşımları üzerinden eleştiri konusu haline getirildi.

Biden'ın bir senatörün kalabalık ailesi ile bir araya geldikleri gün, fotoğraf çekimleri esnasında kayıt altına alınmış.

ABD Başkan adayı Joe Biden için tacizci iddiası! Görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor ABD BAŞKAN ADAYI JOE BİDEN İÇİN "TACİZCİ" İDDİASI! GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILIYOR

Senatörün genç kızı ile tanışan Biden'in genç kıza kaç yaşında olduğunu sorduğu kayıt esnasında işitilebiliyor, kızın 13 yaşında olduğunu öğrenen Biden "Ah 13 yaş…" diyerek yerine geri dönüyor. Fakat ilerleyen saniyelerde fotoğrafın çekileceği esnada, senatörün 13 yaşındaki kızı fotoğraf karesinde ortada görünsün diye annesine ve dolayısıyla hemen yanındaki Biden'e yaklaşıyor.

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Fotoğraf çekimi bittiğinde, Biden'in aniden genç kızı kolundan tutarak kendisine doğru çekmeye çalışması, ardından kızın kulağına eğilerek anlaşılamayan bir şeyler fısıldaması, ardından kızı öpmeye çalışması -başaramaması- görüntülerde en fazla dikkat ve tepki çeken kısımlar olarak tanımlanabilir.

Beden dillerine baktığımızda Biden'in aşırı rahat ve samimi tavırları, genç kızın Biden'den uzak durmak için gayret sarfedişi, kızın babasının da bu yakınlaşmaya tanık olduktan sonra hoşnutsuz bir yüz ifadesine büründüğü dikkat çekiyor. El sıkışarak ortamdan ayrılma faslına geçildiğinde, adam kızına bu fasıla dahil olmak yerine hızla annesini takip ederek uzaklaşmasını söyleyen bir göz ifadesiyle kızın Biden'e daha fazla yaklaşmadan ortamı terk etmesini sağlıyor.

BAŞKA ÖRNEKLER DE VAR

Biden'in çocuk yaştaki bireylere kameralar önündeki yaklaşımları Amerikan toplumunda yıldan yıla artış gösteren şekilde daha büyük bir tepkiyle karşılanan bir pedofili endişesinin uzantısı mı olduğu, ya da Biden'in görüntülerdeki vücut dilinde kuşku uyandıracak unsurlar olup olmadıkları, konunun uzmanların yorumunu gerektirecek nitelikte belirsiz bir şekilde gerçekleşiyor.

Benzer yorumlara neden olan farklı videolarda Biden'in çocuk yaştaki genç kızlara olan yaklaşımlarında genelde bir tuhaflık olduğu intibasını pekiştirecek farklı içerikler de bulunuyor.



Farklı zaman ve mekanlarda kayıt altına alınmış görüntülerde, Joe Biden'ın küçük kızlarla duygusal bir bağ kurduğu intibasını güçlendirecek nitelikte görseller karşımıza çıkıyor, bununla birlikte Joe Biden'ın sayısız video ve fotoğrafta karşımıza çıktığı haliyle, genelde kadınlara karşı kolaylıkla taciz olarak yorumlanabilecek nitelikte samimi tavırlar göstermeyi tercih ettiği de bir başka dikkat çekici konu.

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