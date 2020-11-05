05 Kasım 2020, Perşembe
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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıkladı: Yunanistan yeniden karantinaya giriyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıkladı: Yunanistan yeniden karantinaya giriyor

Son dakika haberine göre   , " sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak." dedi. Miçotakis ayrıca karantina nedeniyle çalışamayacak işçilere destek ödemesi yapılacağını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıkladı: Yunanistan yeniden karantinaya giriyor

'nin sınır komşusu 'da yeni corona virüs önlemleri geliyor. NTV'de yer alan habere göre Yunanistan Kiriakos yeni önlemleri açıkladı.

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Başbakan Miçotakis, 7 Kasım sabah altıdan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı, "30 Kasım'a kadar devam edecek karantina sürecinde okullar açık olacak. Ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak" dedi. İlkokul, anaokulu, kreşlerde ise normal eğitim devam edecek.

ÇALIŞAMAYACAK İŞÇİLERE DESTEK

Karantina önlemleri nedeniyle iş hayatı etkilenecek işçilere de devlet tarafından destek ödemesi yapılacak. Miçotakis, "Tedbirler nedeniyle çalışamayacak işçilere devlet aylık ödeme yapacak." ifadelerini kullandı.

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