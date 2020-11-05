Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıkladı: Yunanistan yeniden karantinaya giriyor
Son dakika haberine göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Cumartesi sabah 6'dan itibaren 3 hafta boyunca tüm ülke karantina altında olacak." dedi. Miçotakis ayrıca karantina nedeniyle çalışamayacak işçilere destek ödemesi yapılacağını belirtti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da yeni corona virüs önlemleri geliyor. NTV'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis yeni önlemleri açıkladı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)
Başbakan Miçotakis, 7 Kasım Cumartesi sabah altıdan itibaren ülke genelinde üç haftalık karantina uygulamasının başlayacağını duyurdu.
Yunanistan Başbakanı, "30 Kasım'a kadar devam edecek karantina sürecinde okullar açık olacak. Ortaokul, lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak" dedi. İlkokul, anaokulu, kreşlerde ise normal eğitim devam edecek.