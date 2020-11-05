ABD seçimleri son durum: Yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı?

ABD başkanlık seçimlerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'de 3 Kasım'da başlayan başkanlık seçimleri hala devam ediyor. Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimlerinde kimin kazanacağı merak ediliyor. ABD başkanlık seçimlerindeki son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı? İşte ABD seçimleri son durum...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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