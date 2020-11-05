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ABD seçimleri son durum: Yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı?

ABD başkanlık seçimlerinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'de 3 Kasım'da başlayan başkanlık seçimleri hala devam ediyor. Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimlerinde kimin kazanacağı merak ediliyor. ABD başkanlık seçimlerindeki son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı? İşte ABD seçimleri son durum...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 09:59
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ABD seçimleri son durum: Yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı?

Son dakika... Yeni ABD Başkanı kim oldu? ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri devam ediyor. ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Biden'ın önde olduğu görülüyor. 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı? İşte ABD seçimleri son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD seçimleri son durum: Yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı?

YENİ ABD BAŞKANI KİM OLDU? SON DURUM...

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 214'e çıkardı. Biden ise 264 delege almış durumda bulunuyor.

Kazanmak için 270 delege gerekiyor.

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ABD seçimleri son durum: Yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı?

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER:

Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege

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ABD seçimleri son durum: Yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı?

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER:

Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Toplam: 264 delege

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ABD seçimleri son durum: Yeni ABD Başkanı kim oldu? 2020 ABD Başkanlık seçimleri kim önde? Biden mı, Trump mı?

SAYIMIN DEVAM ETTİĞİ EYALETLER:

Kuzey Carolina (15 delege): Biden: % 48.7 / Trump: %50.1 / Oyların yüzde 95'i sayıldı.

Georgia (16 delege): Biden: % 49.12 / Trump: %49.65 / Oyların yüzde 98'i sayıldı.

Pennsylvania (20 delege): Biden: %48.13 / Trump: %50.72 / Oyların yüzde 89'u sayıldı.

Nevada (6 delege): Biden: %49.3 / Trump: %48.7 / Oyların yüzde 86'si sayıldı

Alaska (3 delege): Biden: %33 / Trump: %62.9 / Oyların yüzde 56'sı sayıldı