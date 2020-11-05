Son dakika: Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa etti

Lahey uluslararası savaş suçları mahkemesi, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin savaş suçu işlediğine dair, savcılık suçlamasını resmen kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi savaş suçlarıyla suçlandığını açıkladı. Thaçi, hakkındaki savaş suçlarına ilişkin iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

HAŞİM THAÇİ KİMDİR?

Haşim Taçi kimdir, 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren Kosova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Sırbistan'ın Kosova üzerindeki baskıcı yönetimini sona erdiren direnişin mimarlarından biri oldu.

Haşim Taçi, 24 Nisan 1968 tarihinde Yugoslavya, Broçna'da doğmuştur. Priştine Üniversitesi'nde felsefe ve tarih bölümünde okudu. Öğrenciliği sırasında barışçı Kosovalı Arnavut protestolarının damgasını vurduğu 1989-1991 döneminde bir öğrenci eylemciydi. 1990'ların ortalarında İsviçre'ye göç etti ve burada siyaset alanında lisansüstü eğitim görerek Arnavut siyasi çevrelerine katıldı. 1993 yılında İsviçre'de Zürih Üniversitesi'nde tarih ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisansüstü eğitimini tamamladı.

1993 yılında Arnavut siyasi göçmen grubuna katılarak Kosova Halk Hare biri oldu.

1990'lı yılların sonunda verdiği bağımsızlık mücadelesinde Arnavut direniş hareketi olarak kurulan Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (KKO veya KLA veya UÇK) (UÇK) siyasi liderlerinden biri olarak yer aldı.

1996-1997 yıllarında KLA, Sırp liderleri, polisi ve Sırplarla çalışan Kosovalı Arnavut işbirlikçilerine karşı bir dizi saldırı düzenledi. 1998 yılı başlarında, Miloseviç rejimi isyancılara karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı ve durum zamanla tam teşekküllü bir savaşa dönüştü. "Yılan" (Gjarpëri) lakabıyla tanınan Haşim Taçi, militan grubunun siyasi lideri oldu. 1997 yılında Priştine'de Sırp yetkililer tarafından gıyaben yargılandı ve Kosova Kurtuluş Ordusu adına yaptığı faaliyetler ile ilgili terör eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulundu.

Haşim Taçi, 1999 yılının Mart ayında Fransa'nın Rambouillet kentinde düzenlenen uluslararbarış müzakerelerine Kosovalı Arnavut heyetindeki KLA temsilcilerinden biri olarak katıldı.

Kosova'nın bağımsızlığını garanti etmeyen bir anlaşmayı istemeyerek imzaladığını ifade eden Haşim Taçi buna karşın yandaşlarını da barış planına uymaya ikna etti. Fakat aynı gece Belgrad hükümeti, Kosova'dan askeri birliklerini ve polis gücünü çekmeyi reddettiğini açıkladı. Sırp hükümetinin bu açıklaması, 78 gün sürecek olan NATO hava harekatının başlamasına neden oldu.

NATO'nun hava saldırıları Belgrad'ın şiddete bir an önce son verilmesi ve askeri, polis ve milis kuvvetlerini derhal geri çekmesini de içeren siyasi anlaşmayı kabul etmesi sonrasında 10 Haziran 1999 tarihinde sona erdi.

İhtilafın sona ermesi ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun dağıtılması sonrasında, Haşim Taçi Kosova Halkın Demokratik Partisini kurdu. Kuruluş toplantısını Mayıs 2000'de yapan parti Haşim Taçi'yi parti genel başkanı seçti ve adını kısaltarak Kosova Demokrat Partisi (PDK) olarak değiştirdi.

2001 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Haşim Taçi'nin partisi ikinci parti olarak 26 milletvekili kazandı. Kurulan koalisyon hükümetinde partisi de yer aldı.

2004 yılında yapılan seçimlerde yine ikinci parti olmalarına rağmen bu sefer 30 milletvekili çıkardılar. Bu sefer hükümete katılmayıp muhalefette kalmayı seçti.

7 Kasım 2007 tarihinde yapılan seçimlerde birinci parti olarak 9 Ocak 2008 tarihinde Kosova Cumhuriyeti başbakanı oldu.

17 Şubat 2008 tarihinde Kosova Cumhuriyeti, Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Haşim Taçi, yeni bağımsız devletin ilk başbakanı oldu. 9 Ocak 2008 – 9 Aralık 2014 tarihleri arasında Kosova Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yaptı.

6 Haziran 2008 tarihinde Priştine'deki evinde başarısız bir suikast girişimi ile karşı karşıya kaldı.

Haşim Taçi, 2014 yılındaki genel seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Haşim Taçi, Lumnije Thaçi ile evlidir. Endrit Thaçi adında bir oğlu vardır.

26 Şubat 2016 tarihinde Kosova meclisinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminin üçüncü turunda Haşim Taçi, oyçokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

2008 yılında Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Sırbistan ile yakınlığı olan Rusya'nın izin vermemesi nedeniyle BM üyeliğine hala kabul edilmedi. Taçi döneminde, bu alanda ne tür gelişmeler yaşanacağı ise merak konusu. Kosova, bağımsızlığından günümüzde kadar 108 ülke tarafından tanındı.