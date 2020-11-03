Danimarka'da koronavirüs vakalarında büyük artış
Koronavirüs salgının milyonlarca kişiye bulaştığı bir başka ülke de Danimarka oldu. Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, günlük 1353 vaka ile rekor kırıldığı belirtildi.
Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1353 kişiyle günlük en yüksek vaka sayısı açıklandı.
Devlet Serum Enstitüsünden (SSI) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1353 kişide Kovid-19 tespit edildiği, ülkede son günlerde 5'inci kez vaka sayısında binlerin üzerine çıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, yüksek vaka sayısının ülkede daha fazla test yapıldığı anlamına geldiği ifade edildi.
TOPLAM VAKA SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da nüfusun yarısının en az bir kez Kovid-19'a karşı test edildiğini bildirdi.
Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka'da, 27 Ocak'tan bu yana toplam 2 milyon 923 bin 556 kişiye, 5 milyon 458 bin 825 test yapıldı, 49 bin 594 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Ülkede şimdiye kadar 36 bin 111 kişi virüsü atlatırken, 728 kişi hayatını kaybetti.
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