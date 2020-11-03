03 Kasım 2020, Salı
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Danimarka'da koronavirüs vakalarında büyük artış

Koronavirüs salgının milyonlarca kişiye bulaştığı bir başka ülke de oldu. Danimarka Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, günlük 1353 vaka ile rekor kırıldığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Danimarka'da koronavirüs vakalarında büyük artış

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1353 kişiyle günlük en yüksek vaka sayısı açıklandı.

Devlet Serum Enstitüsünden (SSI) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1353 kişide Kovid-19 tespit edildiği, ülkede son günlerde 5'inci kez vaka sayısında binlerin üzerine çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüksek vaka sayısının ülkede daha fazla test yapıldığı anlamına geldiği ifade edildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'da nüfusun yarısının en az bir kez Kovid-19'a karşı test edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka'da, 27 Ocak'tan bu yana toplam 2 milyon 923 bin 556 kişiye, 5 milyon 458 bin 825 test yapıldı, 49 bin 594 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede şimdiye kadar 36 bin 111 kişi virüsü atlatırken, 728 kişi hayatını kaybetti.

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