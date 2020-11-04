Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bu seçimi kazandık" diyerek dünyaya ilan etti.

Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bu seçimi kazandık" diyerek dünyaya ilan etti.