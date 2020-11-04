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Son dakika: ABD'de tarihi seçim! Donald Trump'tan flaş açıklamalar: Biz bu seçimi kazandık! Bizi yakalamaları mümkün değil
Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bu seçimi kazandık" diyerek dünyaya ilan etti.
Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bu seçimi kazandık" diyerek dünyaya ilan etti.