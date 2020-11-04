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Son dakika: ABD'de tarihi seçim! Donald Trump'tan flaş açıklamalar: Biz bu seçimi kazandık! Bizi yakalamaları mümkün değil

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Giriş: 04.11.2020 10:48
Güncelleme:04.11.2020 10:52
Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bu seçimi kazandık" diyerek dünyaya ilan etti.

Son dakika haberi... ABD başkanlık seçimlerinde yarış tüm süratiyle devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Biz bu seçimi kazandık" diyerek dünyaya ilan etti.

Son dakika: ABDde tarihi seçim! Trumptan flaş açıklamalar: Biz bu seçimi kazandık SON DAKİKA: ABD'DE TARİHİ SEÇİM! TRUMP'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: BİZ BU SEÇİMİ KAZANDIK

Trump: Biz bu seçimi kazandık!
Trump: Biz bu seçimi kazandık!
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