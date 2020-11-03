03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 4 günde 854 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 4 günde 854 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... 'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 4 günde 854 kişi hayatını kaybetti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 330 artışla 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 289'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 265 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1610 artışla 120 bin 714'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'da kaldı. Bu oran uzun aradan sonra ilk kez yükselmedi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İspanyada koronavirüs ölümleri arttı İSPANYA'DA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİ ARTTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA