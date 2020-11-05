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Joe Biden açıklamalarda bulundu: Kazanan olacağımıza inandığım için buradayım

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Giriş: 05.11.2020 00:20
Güncelleme:05.11.2020 00:26
ABD Başkan adayı Joe Biden canlı yayında açıklamalarda bulundu. Biden "Kazandığımızı ilan etmek için değil, sayımlar bittiğinde kazanan olacağımıza inandığımızı bildirmek için buradayım" ifadelerini kullandı. Kimin başkan olacağına halkın karar vereceğini belirten Biden, "Biz, halk olarak bastırılmayacağız, halk olarak pes etmeyeceğiz. İnanıyorum ki zafer bizim olacak." dedi.
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