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Azerbaycan dünyaya ilan etti: Sözde ‘Savunma Bakanı’ Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi

Son dakika haberine göre ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Dağlık Karabağın sözde ‘ ’ cehenneme gönderildi” dedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Azerbaycan dünyaya ilan etti: Sözde ‘Savunma Bakanı’ Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Rejimin sözde 'Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi" dedi. Hajiyev, "Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor" dedi.

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HOCALI KATLİMANI'NA KARŞILIK VERİLDİ
Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hajiyev'in "Halihazırda medyada rejimin sözde 'Savunma Bakanı'nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak" diye konuştu.

GÖREVDEN ALINMIŞTI
Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

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