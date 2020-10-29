Azerbaycan dünyaya ilan etti: Sözde ‘Savunma Bakanı’ Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Rejimin sözde 'Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi" dedi. Hajiyev, "Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor" dedi.

HOCALI KATLİMANI'NA KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini belirtilen Hajiyev'in "Halihazırda medyada rejimin sözde 'Savunma Bakanı'nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak" diye konuştu.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

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