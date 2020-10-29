Suudi Arabistan'da Fransız konsolosluğuna bıçaklı saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik açıklamalarının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Önce Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişinin başı kesildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırının ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'de bulunan Fransız başkonsolosluğunda koruma görevlisine kesici aletle saldırı düzenlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Fransız konsolosluğunda bir koruma 'kesici bir aletle' bıçaklandı. Saldırganın, korumayı bıçaklayıp yaraladıktan sonra gözaltına alındığı ifade edildi. Yaralı korumanın ise tedavisinin yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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