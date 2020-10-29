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Fransa’nın Nice kentinde provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, 'nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan bir kişinin başının kesildiği ve olaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Fransa’nın Nice kentinde provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

'nın güneyinde yer alan Nice kentinde, bir saldırgan gerçekleştirdi. Fransız Polisi, Notre-Dame Kilise'nin yakınında gerçekleştirilen saldırının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Fransa’nın Nice kentindeki provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti FRANSA’NIN NİCE KENTİNDEKİ PROVOKATİF SALDIRI: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DURUM KONTROL ALTINDA
Polis, "durum kontrol altında, panik yapmayın" açıklamasını yaptı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, olayın bir terörist saldırı olarak değerlendirildiğini belirtti ve saldırganın gözaltına aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanın olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini ve kriz masası oluşturulduğunu söyledi.




OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun kriz masasına katıldığı bildirildi. Öte yandan bir kişinin başının kesildiği ve olaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

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