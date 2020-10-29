Fransa’nın Nice kentinde provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

DURUM KONTROL ALTINDA

Polis, "durum kontrol altında, panik yapmayın" açıklamasını yaptı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, olayın bir terörist saldırı olarak değerlendirildiğini belirtti ve saldırganın gözaltına aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanın olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini ve kriz masası oluşturulduğunu söyledi.