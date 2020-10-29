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Son dakika | Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe! İki SU-25 uçağı düşürüldü

Son dakika haberi... 'a ait saldırı hazırlığındaki iki SU-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu.A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bu önemli gelişmenin detaylarını canlı yayında aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika | Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe! İki SU-25 uçağı düşürüldü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

Son dakika | Azerbaycandan Ermenistana büyük darbe! İki SU-25 uçağı düşürüldü SON DAKİKA | AZERBAYCAN'DAN ERMENİSTAN'A BÜYÜK DARBE! İKİ SU-25 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

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