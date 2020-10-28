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Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a sert tepki: Bizi pisliğe itiyorsun, senden utanıyorum!

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Giriş: 28.10.2020 18:10
Güncelleme:28.10.2020 18:30
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Türkiye karşıtı sözlerinin ardından sert ifadelerde bulundu. Adil Rami yaptığı açıklamada, "Macron görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Kardeşim, Fransa çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama bugün manşetlere baktığımızda, provokasyonları gördüğümde, çok utanıyorum ve çok kırılıyorum" dedi.
Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a: Bizi pisliğe itiyorsun, senden utanıyorum!
Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a: Bizi pisliğe itiyorsun, senden utanıyorum!
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