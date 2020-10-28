Son dakika: Ermenistan "bölge bazlı milis gruplar" oluşturacak

Ermenistan hükümeti, vatandaşların el konulan varlıkları zarar görmesi halinde zararı karşılayacak, hasar görmesi halinde ise tamir masrafları için ödeme yapacak.



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