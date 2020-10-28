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Halk TV'de skandal yayın! Macron ve Merkel'i koruyup Başkan Erdoğan'ı suçladı

Fransa ve , İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e saldırılarına devam ederken 'li , Fransa aleyhine yayın yapması gerekirken, Başkan Erdoğan'ı suçladı. Halk TV'de yayına çıkan , Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanırken, ile Macron'u korudu.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Halk TV'de skandal yayın! Macron ve Merkel'i koruyup Başkan Erdoğan'ı suçladı

Avrupa, yükselen Türkiye'nin her sömürü alanında önüne geçmesiyle Başkan Erdoğan'a saldırısına hız verdi. Müslümanlar arasında en önde gelerek İslamın izzetini korumak için gövdesini koyan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca saldırılar artarak sürüyor.

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CHP ARTIK BİR GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ!

Artık düşmanca yayınlar yaptığı herkes tarafından kabul edilen Halk TV ise alçakça bir yayınla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'i koruyup Başkan Erdoğan'a saldırdı.

CHP kanalı İslam'a, onun göz bebeği alemlerin sultanı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) hakaretler ve rezil karikatürler ile saldıran Avrupa'yı korudu.

MÜSLÜMANLARIN DEĞİL MACRON VE MERKEL'İN YANINDA YER ALDI!

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu şimdiki Zaman Siyaset programına çıkan CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Elfin Tataroğlu, Merkel ile Macron'u korurken Başkan Erdoğan hakkında, "Hiç bir şey iyi gitmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar, hem Macron'a yönelik hem de Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. O da bunları çok yükseltti. Nazi demesi faşist demesi... Bunlar Almanya'da anayasal suç aslında. Nazizim anayasal suç. Bu onlar için çok ağır hakaret." sözlerini sarf etti.

Halk Tv'den Özlem Gürses ise Tataroğlu'nun bu skandal konuşmayı yaparken, "akli melekelerini yitirmiş iması" ifadeleriyle destek verdi.

Kaynak: Takvim.com.tr

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