28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de 8 kişi 'Çin için ajanlık' yapmakla suçlandı

ABD'de 8 kişi 'Çin için ajanlık' yapmakla suçlandı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ajanlık araştırmasında 8 kişinin Çin için ajanlık yapmakla suçlandığı belirtildi. Gözaltına alınan bu kişilerin yargılanma süreçlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020
ABONE OL
ABD'de 8 kişi 'Çin için ajanlık' yapmakla suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, 8 kişinin 'Pekin yönetimi için çalıştıkları' konusunda suçlandığını duyurdu. Bu kişilerin gözaltına alındıkları belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8 kişinin Çin için ajanlık yapmakla suçlandığı belirtildi.

ABD'de yaşayan Çinlileri ülkelerine geri dönmek için Pekin yönetimi adına korkuttukları, tehdit ettikleri, taciz ettikleri ve gözetleyerek yıldırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Gözaltına alınan bu kişilerin yargılanma süreçlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

ABD Başkanı Donald Trump: Eğer seçilirsem Çine ağır gümrük vergileri getireceğim ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: EĞER SEÇİLİRSEM ÇİN'E AĞIR GÜMRÜK VERGİLERİ GETİRECEĞİM
Robert OBrien: Çin de ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştı ROBERT O'BRİEN: ÇİN DE ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
Hong Kongdan ABDnin ithal ettiği ürünlere Çin malı etiketi koydurma şartına protesto HONG KONG'DAN ABD'NİN İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLERE "ÇİN MALI" ETİKETİ KOYDURMA ŞARTINA PROTESTO

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA