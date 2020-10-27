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Son dakika: Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük darbe

Son dakika haberine göre ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan yapılan açıklamada çatışmaların devam ettiği ve Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin engellenerek çok sayıda askeri mühimmatın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük darbe

yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.

Azerbaycan askerleri, ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.

Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.

İŞTE CEPHEDEKİ SON DURUM
Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, 'da insani amaçlı geçici 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

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