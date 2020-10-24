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Azerbaycan karşısında aciz duruma düşen Ermenistan cepheye çocukları sürdü!

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, hesabı Twitter üzerinden paylaştığı video ile Azerbaycan karşısında aciz duruma düşen 'ın cephede çocuk askerleri kullandığını belirtti. Haciyev, 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020
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Azerbaycan karşısında aciz duruma düşen Ermenistan cepheye çocukları sürdü!

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı.

Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Azerbaycan karşısında aciz duruma düşen Ermenistan cepheye çocukları sürdü! AZERBAYCAN KARŞISINDA ACİZ DURUMA DÜŞEN ERMENİSTAN CEPHEYE ÇOCUKLARI SÜRDÜ!

"BU BİR SAVAŞ SUÇU"
Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in o paylaşımı;

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