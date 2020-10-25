Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti
İşgalci Ermenistan'dan topraklarını kurtaran Azerbaycan ordusu, düşman hedefleri yok etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, imha edilen Ermenistan ordusuna ait mühimmatları açıkladı.
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri hedefi imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinden sonra cephenin farklı yönlerindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait 6 D-30 ve 1 D-1 obüs, 2 PDM-2 zırhlı araç, 1 askeri araç ve büyük miktarda mühimmatın imha edildiği duyuruldu.
Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.
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