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Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

İşgalci 'dan topraklarını kurtaran ordusu, düşman hedefleri yok etmeye devam ediyor. Azerbaycan , imha edilen Ermenistan ordusuna ait mühimmatları açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2020
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Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri hedefi imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinden sonra cephenin farklı yönlerindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait 6 D-30 ve 1 D-1 obüs, 2 PDM-2 zırhlı araç, 1 askeri araç ve büyük miktarda mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.

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