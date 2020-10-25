Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri hedefi imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğlen saatlerinden sonra cephenin farklı yönlerindeki çatışmalarda Ermenistan'a ait 6 D-30 ve 1 D-1 obüs, 2 PDM-2 zırhlı araç, 1 askeri araç ve büyük miktarda mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.

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