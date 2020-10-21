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Azerbaycan ordusu duyurdu: 400 Ermeni askerinin bulunduğu tabur yerle bir edildi

savaşı 25'inci gününe girilirken, 'ndan yapılan açıklamada, 'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Azerbaycan ordusu duyurdu: 400 Ermeni askerinin bulunduğu tabur yerle bir edildi

Dağlık Karabağ savaşı 25'inci gününe girdi. Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zangilan şehri ve bölgenin 6 köyü ile Fuzuli, Cebrayil ve Hocavend bölgelerine bağlı 18 köyün ele geçirildiğini açıkladı.

Azerbaycan ordusu duyurdu: 400 Ermeni askerinin bulunduğu tabur yerle bir edildi AZERBAYCAN ORDUSU DUYURDU: 400 ERMENİ ASKERİNİN BULUNDUĞU TABUR YERLE BİR EDİLDİ

ERMENİ GÜÇLERİNE AİT TABUR YERLE BİR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'a ait, tahminen 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildiği bildirildi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birlikleri top atışıyla imha etti. Görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

ERMENİSTAN TERTER'İ HEDEF ALDI, AZERBAYCAN ANINDA KARŞILIK VERDİ
Ermenistan'ın da sabah saatlerinde Terter şehri ve çevre bölgelerine saldırı düzenlendiğini duyuran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik gece ve gündüz yaptığı topçu ateşi görüntülerini paylaştı.

CEBRAİL'DE BİR KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI
Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl Rayonu'daki Çereken köyünü de ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtulan Çereken köyüne ait yeni görüntü yayınladı.

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