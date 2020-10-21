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Afganistan'da vize izdihamı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

'da Konsolosluğu önünde almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. 3 binden fazla kişinin konsolosluk önünde toplandığı sırada yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Afganistan'da vize izdihamı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

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İZDİHAM YAŞANDI

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Afganlı Yetkililer, Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 11'i kadın 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ AYNI ANDA

Yetkililer, izdihamın 3 binden fazla vatandaşın Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşandığını belirtti.

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