Azerbaycan ordusu Cebrail ve Gubadlı istikametinde ilerliyor! Ermenistan ağır kayıplar verdi

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Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı.