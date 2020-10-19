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Ermenistan askeri mühimmatlarını bırakıp kaçtı

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Giriş: 19.10.2020 22:26
Güncelleme:19.10.2020 22:37
İşgalci Ermenistan'dan topraklarını geri almaya başlayan Azerbaycan, bölgeleri temizlemeye de devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cepheden kaçan Ermenistan askerinin bıraktığı mühimmatların görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl ve Fuzuli bölgelerinde, Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı mühimmatların görüntülerini paylaştı.

İşgalci Ermenistan'dan topraklarını geri almaya başlayan Azerbaycan, bölgeleri temizlemeye de devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cepheden kaçan Ermenistan askerinin bıraktığı mühimmatların görüntülerini yayınladı.

Ermenistan askeri mühimmatlarını bırakıp kaçtı
Ermenistan askeri mühimmatlarını bırakıp kaçtı
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