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Savaşacak askeri kalmayan Ermenistan gözünü gazilere dikti!

karşısında hezimete uğrayan ve cephedeki askerlerinin kaçmasını engelleyemeyen , "Savunma birliklerimiz 2. gazileri ile koordinasyon içinde hareket ediyor ve düşmana ağır darbeler vuruyor" açıklaması ile çaresizliğini bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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Savaşacak askeri kalmayan Ermenistan gözünü gazilere dikti!

İşgal ettiği Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, yaşlı genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı. Sahadaki askerlerinin kitleler halinde mühimmatlarını bırakıp kaçması, Ermenistan'ı bu anlamda zor duruma soktu.

YAŞLILAR CEPHEDE
Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı askerlerinden medet ummaya başladı. Daha önce takviye olarak bir grup yaşlıyı cepheye süren Ermenistan, şimdi de 2. Dünya Savaşı gazilerinin birliklerine yardımcı olduğunu ve Azerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu iddia edildi.

AZERBAYCAN SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYOR
Azeerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu söyleyen Ermenistan'ın dünden beri 2 savaş uçağı ve bir İHA'sı düşürüldü. Önemli noktada bulunan bir köprü ve 13 köy ise bu sabah itibariyle Azerbaycan tarafından işgalden kurtarıldı.

60'A YAKIN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Cephede Azerbaycan'a karşı koyamayan Ermenistan'ın sivillere yönelik füzeli saldırılarında ise bugüne kadar neredeyse 60 sivil hayatını kaybetti.

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