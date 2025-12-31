Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Yurt dışındaki şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ve Gökmen Kadir Şenova'nın 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.
İŞTE O İSİMLER
Kasım Garipoğlu
Fatih Garipoğlu
Ezgi Fındık
Burak Ateş
Mert Vidinli
Ayşegül Şenova
Gökmen Kadir Şenova'nın
