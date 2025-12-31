Uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Yurt dışındaki şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova hakkında 'Suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçu dolayısıyla mal varlıklarına el konuldu.

İŞTE O İSİMLER

Kasım Garipoğlu

Fatih Garipoğlu

Ezgi Fındık

Burak Ateş

Mert Vidinli

Ayşegül Şenova

Gökmen Kadir Şenova'nın

