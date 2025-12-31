01 Ocak 2026, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın

Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 23:04 Güncelleme: 01.01.2026 00:35
Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit’in ailesiyle telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesine, "Rabbim, cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim, cennetinde bir ve beraber olmayı nasip etsin." diyerek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİS AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesine, "Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Aziz şehidimizin makamını âli eylesin, cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim, cennetinde bir ve beraber olmayı nasip etsin." diyerek taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın

BAKAN YERLİKAYA'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesinin yanındaydık. Şehitimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yâd ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

Şehitlerimize son görev!Şehitlerimize son görev! ŞEHİTLERİMİZE SON GÖREV!
DEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylarDEAŞ operasyonunda çarpıcı detaylar DEAŞ OPERASYONUNDA ÇARPICI DETAYLAR
Babanın sözleri yürek dağladıBabanın sözleri yürek dağladı BABANIN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör