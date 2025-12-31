Başkan Erdoğan’dan şehit polis ailesine taziye telefonu: Rabbim cennetiyle müşerref kılsın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki saldırıda şehit düşen kahraman polisimiz Yasin Koçyiğit'in Ankara'daki ailesini ziyaret etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Erdoğan şehit polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesine, "Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Aziz şehidimizin makamını âli eylesin, cennetiyle ve cemaliyle müşerref kılsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim, cennetinde bir ve beraber olmayı nasip etsin." diyerek taziyelerini iletti.