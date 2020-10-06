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Son dakika: Kırgızistan'da parlamento seçimi sonuçları iptal edildi

Son dakika haberine göre 'da sonuçlarının ardından yaşanan geniş çaplı gösterilerin ardından Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının iptal edildiğini duyurdu. Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika: Kırgızistan'da parlamento seçimi sonuçları iptal edildi

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etmişti. Göstericiler, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i işgal ettikleri cezaevinden çıkarmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko'un Bişkek'te olduğu bildirildi.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TÜRK VATANDAŞLARINA KIRGIZİSTAN'A SEYAHAT UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halen devam eden olaylar hakkında Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde, Kırgızistan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarına Kırgız Cumhuriyeti'ne ilişkin seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti'nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti'ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunan Türk vatandaşlarının ise Bakanlığın ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda teyakkuz halinde olmalarının yararlı olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine +996 990001416 numaralı telefondan ve embassy.bishkek@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

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