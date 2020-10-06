06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Suriye'yi kan gölüne çeviren Katil Esad: Ermenistan'ın yanındayım

Suriye'yi kan gölüne çeviren Katil Esad: Ermenistan'ın yanındayım

İşgalci 'ın tarafında olduğunu söyleyen Esad, 'yı 'da gerilimi tırmandırmakla suçlamaya kalktı. Esad  ve 'ye saldırdığı açıklamasında Ermenistan'a destek mesajları gönderdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
ABONE OL
Suriye'yi kan gölüne çeviren Katil Esad: Ermenistan'ın yanındayım

'a ait 'da işgali altındaki topraklarını geri alan Azerbaycan, işgalci güçlerin saldırılarına karşı operasyonlarına kararlılıkla devam ederken 'nin eli kanlı diktatörü tarafını zalimden yana seçme konusunda zorlanmadı ve ile Azerbaycan karşıtı açıklamalar yaptı.

ERMENİSTAN PKK'YA, ESAD DA ERMENİSTAN'A SARILDI

Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, /'li teröristlere sarıldı. Bu arada Azerbaycan'ın haklı ve meşru operasyonundan rahatsız olanlardan biri de Suriye'deki Esad rejimi... Yüz binlerce vatandaşını katleden, sakat ve evsiz bırakan Esad Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Ermensitan'a destek mesajları gönderdi.

"ANKARA GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

Ülkesinde büyük yıkıma yol açarak, masum sivilleri katleden eli kanlı Esad, 'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerilime neden olan Dağlık Karabağ'da tansiyonu yükselten taraf olduğu yönünde asılsız ifadeler kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA