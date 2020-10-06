Suriye'yi kan gölüne çeviren Katil Esad: Ermenistan'ın yanındayım

ERMENİSTAN PKK'YA, ESAD DA ERMENİSTAN'A SARILDI

Yaşadığı büyük kayıplarla çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK/YPG'li teröristlere sarıldı. Bu arada Azerbaycan'ın haklı ve meşru operasyonundan rahatsız olanlardan biri de Suriye'deki Esad rejimi... Yüz binlerce vatandaşını katleden, sakat ve evsiz bırakan Esad Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Ermensitan'a destek mesajları gönderdi.