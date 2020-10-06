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Kırgızistan'da parlamento seçimi sonuçları iptal edildi

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Giriş: 06.10.2020 12:25
Güncelleme:06.10.2020 12:25
Kırgızistan'da seçim sonuçlarının ardından yaşanan geniş çaplı gösterilerin ardından Merkez Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının iptal edildiğini duyurdu. Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etmişti. Göstericiler, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i işgal ettikleri cezaevinden çıkarmıştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko'un Bişkek'te olduğu bildirildi.

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