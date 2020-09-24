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Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

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