Son dakika: Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.
Detaylar gelecek...