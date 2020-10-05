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Azerbaycan kanalında gözyaşları sel oldu: Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan , ilerleyişinin 8'inci gününde Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı. Ülkede büyük sevinç yaşanırken haberi canlı yayında sunan Azerbaycan kanalı İçtimai TV sunucu sevinç gözyaşlarına boğuldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Azerbaycan kanalında gözyaşları sel oldu: Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde ilerlemesini sürdürerek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

Haberi canlı yayında sunan Azerbaycan kanalı İçtimai TV sunucu sevinç gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında sevinçli haberi duyuran sunucu, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" dedi.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

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ERMENİSTAN, SİVİLLERİ HEDEF ALMAYI SÜRDÜRDÜ
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla ateş açtı.

Ülkenin 2. büyük kenti Gence, sanayi şehri Mingeçevir, Terter kent merkezi ve köyleri, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan ve Goranboy illerinin bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu.

Gence'ye atılan Smerç füzeleri nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Beylegan ilinde 2 kişi, Ağcebedi ilinde ise 14 yaşındaki bir çocuk saldırılarda hayatını kaybetti.

Hidroelektrik santralin bulunduğu Mingeçevir kentine füzelerle saldıran Ermenistan ordusu, Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.

"PAŞİNYAN ÖZÜR DİLESİN"
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.

Son dakika: MSB duyurdu: Azerbaycan 22 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı SON DAKİKA: MSB DUYURDU: AZERBAYCAN 22 YERLEŞİM YERİNİ ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARDI
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Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Bir şehir ve 9 köy daha kurtarıldı SON DAKİKA... AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV DUYURDU: BİR ŞEHİR VE 9 KÖY DAHA KURTARILDI

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