Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısının görüntülerini yayınladı

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Bakanlık paylaştığı videoda "Birkaç gündür tüm cephe boyunca sıkışan düşman, sistematik olarak Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın yoğun nüfuslu bölgelerine ve sivil altyapıya füze saldırıları düzenliyor. Ermenistan'ın bu tür sorumsuz ve cezai eylemleri kasıtlı olarak Azerbaycan'ı misilleme tedbirleri almaya yöneltiyor" ifadelerine yer verdi.

YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.



Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berde, Beylegan ve Terter'in bombalandığı ifade edildi.