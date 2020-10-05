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Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısının görüntülerini yayınladı

'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının görüntülerini yayınladı. Yapılan alçak saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısının görüntülerini yayınladı

'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 'a yönelik başlattığı harekat hız kesmeden devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısının görüntülerini yayınladı AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sivilleri hedef alan saldırıları sürüyor.

GÖRÜNTÜ YAYINLANDI

Azerbaycan , Azerbaycan'a füzelerin Ermenistan topraklarından fırlatıldığını kanıtlayan bir görüntü yayımladı.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Bakanlık paylaştığı videoda "Birkaç gündür tüm cephe boyunca sıkışan düşman, sistematik olarak Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın yoğun nüfuslu bölgelerine ve sivil altyapıya füze saldırıları düzenliyor. Ermenistan'ın bu tür sorumsuz ve cezai eylemleri kasıtlı olarak Azerbaycan'ı misilleme tedbirleri almaya yöneltiyor" ifadelerine yer verdi.

YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berde, Beylegan ve Terter'in bombalandığı ifade edildi.

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