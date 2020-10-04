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Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Bir şehir ve 9 köy daha kurtarıldı

Son dakika... Cumhurbaşkanı , ulusa sesleniş konuşmasında flaş açıklamalarda bulundu. Cebrail şehri ve 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını bildiren Aliyev, Ermenistan'a sert sözlerle yüklendi. Aliyev, "Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Son dakika... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Bir şehir ve 9 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasından öne çıkan sözleri

"Barış istedim dinlemediler şimdi Pashinyan ve diğerleri sıçan gibi saklanıyorlar."

"Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır."

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