Azerbaycan adım adım zafere doğru! Mübariz İbrahimov'un intikamı alındı...

Azerbaycan Ermenistan son durum! Bölgeden gelen son dakika gelişmelerine göre, Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'nci gününde ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önceki gece Karabağ'ın başkenti Hankenti'ne giden ana yol üzerinde bulunan Madagiz'in Ermenistan işgalinden kurtarıldığını ve kente işgalden önceki adı olan Sukavuşan isminin geri verildiğini duyurdu. Stratejik öneme sahip Sukavuşan, Terter-Ağdere- Hankenti hattı arasında arasındaki önemli bir kavşak olarak görülüyor.Dün cephede yaşanan gelişmeler ise şöyle:



4 TANK İMHA EDİLDİ: Azerbaycan 4 Ermeni tankının imha edildiğini, 3 tankının ele geçirildiğini duyurdu.

ALİYEV DUYURDU: Stratejik öneme sahip Dağlık Karabağ'ın güneyindeki Cebrail kenti işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Cebrail ve birkaç köy işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu. Karabağ, Azerbaycan'ındır" dedi.

KÖYLER KURTARILDI: Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrail'de toplam 9 köyün Ermenistan güçlerinin işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

DÜĞÜNE GİDİYORUZ: SABAH'a konuşan Azeri askerleri "Düğüne gider gibi savaşa gidiyoruz. Karabağ'ı almadan dönmeyeceğiz. Karabağ bizim 30 yıllık hasretimiz. Bizim öz vatanımız. Azerbaycan halkının 30 yıldır yaşadığı hasreti sonlandırmaya gidiyoruz. Ata topraklarımızı, öz yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmaya gidiyoruz. Gerekirse şehit olacağız ama Karabağ'ı kurtaracağız" dedi.