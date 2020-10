Azerbaycan adım adım zafere doğru! Mübariz İbrahimov'un intikamı alındı...

ALİYEV: PAŞİNYAN'IN YALVARMADIĞI ADAM KALMADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını kurtarmak için başlattıkları operasyonların durması için şartlarını açıkladı. Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Aliyev, "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız. Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun üzerinde çalışılabilir." Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca umutla beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini, toprakları geri vermeyecekleri konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı. Aliyev, şöyle konuştu: "Şimdiki durumda başlıca suçlu Erivan yönetimidir. Aynı zamanda bu konuya kayıtsız kalan ve her zaman Ermenistan'ı destekleyen bazı ülkeler de suçludur. Azerbaycan bu sorunu kendisi çözüyor ve 27 Eylül olaylarından önce Ermenistan'a 'gel teke tek' savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya liderini arıyor. Ben hiçkimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı."