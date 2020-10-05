05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Azerbaycan kanalında gözyaşları sel oldu: Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş

Azerbaycan kanalında gözyaşları sel oldu: Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2020 12:06
İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan, ilerleyişinin 8'inci gününde Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı. Ülkede büyük sevinç yaşanırken haberi canlı yayında sunan Azerbaycan kanalı İçtimai TV sunucu sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun 8'inci gününde ilerlemesini sürdürerek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

Haberi canlı yayında sunan Azerbaycan kanalı İçtimai TV sunucu sevinç gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında sevinçli haberi duyuran sunucu, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" dedi.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

ERMENİSTAN, SİVİLLERİ HEDEF ALMAYI SÜRDÜRDÜ
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan ordusu da sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla ateş açtı.

Ülkenin 2. büyük kenti Gence, sanayi şehri Mingeçevir, Terter kent merkezi ve köyleri, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan ve Goranboy illerinin bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu.

Gence'ye atılan Smerç füzeleri nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Beylegan ilinde 2 kişi, Ağcebedi ilinde ise 14 yaşındaki bir çocuk saldırılarda hayatını kaybetti.

Hidroelektrik santralin bulunduğu Mingeçevir kentine füzelerle saldıran Ermenistan ordusu, Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.

"PAŞİNYAN ÖZÜR DİLESİN"
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.

Azerbaycan kanalında gözyaşları sel oldu
Azerbaycan kanalında gözyaşları sel oldu
Ermenistan ordusunun dünyaya rezil olduğu an!
Ermenistan ordusunun dünyaya rezil olduğu an!
ABD Başkanı Trump'a sınırlı izin! Günler sonra görüntülendi
ABD Başkanı Trump'a sınırlı izin! Günler sonra görüntülendi
PKK-ASALA bağlantısı CIA raporunda!
PKK-ASALA bağlantısı CIA raporunda!
İlham Aliyev'den önemli açıklama
İlham Aliyev'den önemli açıklama
Karabağ'daki Ermeniler kaçıyor!
Karabağ'daki Ermeniler kaçıyor!
Ermenistan'dan alçak saldırı! Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombaladı
Ermenistan'dan alçak saldırı! Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombaladı
Trump'tan videolu mesaj: Yakında döneceğim
Trump'tan videolu mesaj: Yakında döneceğim
Bozguna uğrayan Ermenistan ordusu askerlerini mevzilere zincirliyor
Bozguna uğrayan Ermenistan ordusu askerlerini mevzilere zincirliyor
Azerbaycan Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardı!
Azerbaycan Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardı!
Azerbaycan ordusu kurtarılan bölgelerden yeni görüntüleri paylaştı
Azerbaycan ordusu kurtarılan bölgelerden yeni görüntüleri paylaştı
Rusya'dan yeni Covid-19 aşı müjdesi geldi
Rusya'dan yeni Covid-19 aşı müjdesi geldi
Daha Fazla Video Göster