Son dakika: Ermenistan'ın dünyaya rezil olduğu an! Savunma hatlarını ve karargah yerlerini paylaştı
Son dakika haberine göre Ermenistan ordusunun, basına servis ettiği bir toplantıda komutanların poz verdiği sırada, arkadaki stratejik haritalar dikkat çekti. Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın, komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça seçilebiliyor. Öte yandan birçok kişi bu kadar gizli bilginin paylaşılmasının hata mı yoksa kurnazlık mı olduğu konusunda sosyal medyada yorumlarda bulundu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı dahil birçok hesap, kara propaganda yürüterek bir fotoğraf üzerinden Türkiye'yi suçlamaya kalktı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Shushan Stepanyan'ın da aralarında bulunduğu resmi hesaplar, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in Yardımcısı Hikmet Hajiyev'in bir paylaşımındaki detaya dikkat çekmeye çalıştılar.
Milliyet'in haberine göre Söz konusu hesaplar, Gence'de yerle bir olmuş binanın yanında duranlardan birinin Türk özel kuvvetleri olduğunu ve Hacıyev'in bu fotoğrafı sildiğini ileri sürdü.
Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev dakikalar sonra bir paylaşım yaparak fotoğraftaki kişinin sivil savunma çalışanı olduğunu, Ermenistan'ın propaganda aygıtlarının gördüğü herkesi Türk sandığını yazdı.