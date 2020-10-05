Son dakika: Ermenistan'ın dünyaya rezil olduğu an! Savunma hatlarını ve karargah yerlerini paylaştı

Ermenistan Savunma Bakanlığı dahil birçok hesap, kara propaganda yürüterek bir fotoğraf üzerinden Türkiye'yi suçlamaya kalktı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Shushan Stepanyan'ın da aralarında bulunduğu resmi hesaplar, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in Yardımcısı Hikmet Hajiyev'in bir paylaşımındaki detaya dikkat çekmeye çalıştılar.

Milliyet'in haberine göre Söz konusu hesaplar, Gence'de yerle bir olmuş binanın yanında duranlardan birinin Türk özel kuvvetleri olduğunu ve Hacıyev'in bu fotoğrafı sildiğini ileri sürdü.

Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev dakikalar sonra bir paylaşım yaparak fotoğraftaki kişinin sivil savunma çalışanı olduğunu, Ermenistan'ın propaganda aygıtlarının gördüğü herkesi Türk sandığını yazdı.