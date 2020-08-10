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Son dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'tan istifa kararı!

Son dakika haberine göre Başbakanı Hassan Diyab, ’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'tan istifa kararı!

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan korkunç patlamanın ardından Lübnan hükümetinden peş peşe istifa haberleri gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanı'nın yaptığı son açıklamada ise, Başbakan Hassan Diyab'ın istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA ÖNCESİNDE ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR GELDİ
Lübnan Hükümeti Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakan Diyab'ın başkanlığında başladı. Kritik toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Haberleşme Bakanı Talal Havvat, hükümetin istifasının kesinleştiği yönünde iddialarda bulundu. Havvat, şayet hükümetin istifa etmemesi durumunda kendisinin istifa edeceğini söyledi.

Göçmen Bakanı Gada Şureym ise hükümetin toplu şekilde istifası önerisine destek verdiğini aktardı. Sabahtan beri istifa kararı için baskı yaptığına işaret eden Şureym, aksi taktirde kendisinin görevinden istifa edeceğini belirtti.

Beyrut Limanı'nda yaklaşık bir hafta önce meydana gelen şiddetli patlamanın ardından şu ana kadar 4 bakan ve 6 milletvekili görevlerinden istifa etti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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