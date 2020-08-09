Dünya liderleri bugün Beyrut için sanal konferans düzenleyecek

Türkiye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük yıkıma yol açan patlamanın yaralarını sarmak için seferber olurken, bir çok ülke meydana gelen patlamadan günler sonra harekete geçti. Dünya liderlerinin katılımıyla bugün düzenlenecek sanal bağış konferansı Fransa ve Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

TRUMP KATILACAĞINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, sanal konferansa katılmayı planladığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pazar günkü konferansın "Uluslararası toplumdan acil durum desteğini organize edip, koordine etmeyi hedefleneceği" ifade edildi. Avrupa Birliği üye ülkeleri, Çin, Rusya, Mısır, Ürdün ve İngiltere'den temsilcilerin tümü katılacak.

TÜRKİYE YARDIMA KOŞAN İLK ÜLKE OLDU

Türkiye, son yılların en büyük felaketini yaşayan Lübnan'a yardım eli uzatan ilk ülke oldu. Patlama ile yerle bir olan Beyrut Limanı'nın inşası için hazır. O liman yapılana kadar Mersin ve İskenderun Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyarette, hem tıbbi yardım malzemesi götürdü, hem de Türk halkının taziye mesajlarını iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temaslarında Türkiye'nin liman yardımı teklifini de iletti. Öte yandan patlama felaketinin ikinci günü Türkiye, bölgeye, Sağlık Bakanlığınca 21 UMKE personeli, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, 1 kurtarma aracı ve Türk Kızılayına ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi göndermişti.

Kaynak: DHA