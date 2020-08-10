Beyrut Limanı'nda aylarca mahsur kalmıştı! Patlamadan 4 gün önce kurtuldu





'AYLARCA MAHSUR KALDIM'

Selvi, staj yaptığı gemiyle geldiği Tekirdağ Asyaport Limanı'nda, yaşadıklarını anlattı. Selvi, "Biz 12 Mayıs günü Beyrut Limanı'na yükümüzü tahliye etmek için yanaştık. Daha sonra gemi idarecileri maddi sıkıntılarından dolayı Beyrut Limanı'nda alıkonuldukları ve tutuklandıkları konusunda bizleri bilgilendirdiler. Ve aylarca orada mahsur kaldık. Bizim durumumuz öğrenilince benim de stayjer bir personel olmam nedeniyle çalışan bir gemiye geçmem için Türkiye'deki yetkililer ve herkes seferber oldu. Öncelikle beni gemilerinde staj görmem için işe alan Medlog Denizcilik'e teşekkür ederim. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a çok teşekkür ederim" dedi.