ABD'de doğal gaz patlaması! 3 ev yıkıldı
ABD'nin Baltimore kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 ev yerle bir oldu. Meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti. Baltimore'daki soruşturma devam ediyor.
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ABD'nin Baltimore kentinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
Baltimore İtfaiyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte birbiriyle bitişik 3 evden birisinde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlamada 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 1 kişinin hala enkaz altında olduğu, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
İtfaiyenin paylaştığı havadan çekilmiş görüntülerde 3 evin de adeta yerle bir olduğu görüldü.
Yetkililerin olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları ve olaya ilişkin soruşturması sürüyor.