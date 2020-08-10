10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 165 bini aştı

Son dakika haberi...  'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 528 artarak 165 bin 620'ye yükseldi. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 35 bin 582 vakayla , 2 milyon 226 bin 229 vakayla izliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2020
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Son dakika: ABD'de korkutan rakam! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 165 bini aştı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 49 bin 265 artarak 5 milyon 201 bin 57'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 528 artarak 165 bin 620'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 664 bini, test yapılanların sayısı 65 milyon 453 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 35 bin 582 vakayla Brezilya, 2 milyon 226 bin 229 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 563 bin 21 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 532 bin 806 vakayla Florida ve 510 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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