07 Ağustos 2020, Cuma
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Beyrut'taki korkunç patlamayla ilgili flaş gelişme: 16 kişi gözaltına alındı

'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamaya ilişkin 16 kişi gözaltına alındı. Ülkenin Akiki, "18 kişinin ifadesi alındı" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2020
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Beyrut'taki korkunç patlamayla ilgili flaş gelişme: 16 kişi gözaltına alındı

Lübnan, 4 Ağustos'da başkent Beyrut'ta yer alan 12 numaralı depodaki 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması ile sarsıldı. Ülkenin Askeri Mahkeme Komiseri Vekili Yargıç Fadi Akiki yaptığı açıklamada, en az 135 kişinin ölümüne ve 5 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan patlama nedeniyle aralarında Beyrut limanında görevliler dahil olmak üzere 16 kişinin tutuklandığını bildirdi. Akiki, "Soruşturma kapsamında şu ana kadar Beyrut Limanı Yönetim Kurulu ve gümrük idaresi yetkilileri ile bakım çalışanları ve patlamanın meydana geldiği 12 numaralı depo çalışanlarından 18 kişinin ifadesi alındı" dedi.

Öte yandan, Lübnan Bakanlar Konseyi, geçtiğimiz Çarşamba günü 2014 yılından bu yana depolama ve güvenliği denetleyen tüm Beyrut liman yetkililerinin ev hapsine alınmaları kararı vermişti.

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