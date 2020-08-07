Corona virüs vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

2 milyon 27 bin 74 korona vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan'da ise 41 bin 638 kişi korona virüs sonucu hayatını kaybetti. 14 bin 606 kişinin can verdiği Rusya'da ise 871 bin 894 korona virüs vakası kayıtlara geçti. En fazla korona virüs vakası görülen ülkeler arasında beşinci sırada bulunan Güney Afrika'da ise 538 bin 184 korona virüs vakası kayıtlara geçerken, 9 bin 604 korona kaynaklı can kaybı kaydedildi.