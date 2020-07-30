Yunan papaz Atina'yı karıştırdı: Erdoğan bize tarihi ders verdi

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Analipseos Kilisesi'de düzenlenen ayinde bir konuşma yapan papaz Evangelos Papanikolaou, "Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi." demiş ve bu konuşma Yunanistan'da ve Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Bu konuşmanın hemen ardından Yunanistan Kilisesi'nin internet portalında yeralan bir makale, Atina'da yeniden tartışma konusu oldu.

Atina Üniversitesi Teoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Emekli Avukatı, Başpapaz Lambros Fotopulos'un "Erdoğan'ın Dersi" başlıklı makale Yunanistan hükümetine ağır eleştiriler yöneltilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya açılışındaki duruşundan ve yaptığı konuşmadan övgü ile bahsediliyor.

İşte Başrahip Lambros Fotopulos'un yunanistan kilisesi'nin internet portalında kaleme aldığı makaleden başlıklar:

'KİLİSE AYİNİ YAPILSAYDI ORTODOKSLARIN KEMİKLERİ SIZLAYACAKTI'

Ortodoks ve Katolik yöneticilerin Hristiyan inanışından uzaklaştığına vurgu yapan Başpapaz Lambros Fotopulos, Ayasofya'da Cuma namazı yerine bir kilise ayini yapılması durumunda bu mabede hizmet vermiş Ortodoksların kemiklerinin sızlayacağının altını çiziyor ve ekliyor:

Eğer şu anda Ayasofya'da bir Ortodoks Ayini yapılsaydı, bugüne kadar bu kutsal mabedden geçmiş ve Allah'ın insanla olan nadide buluşmasını yaşamıs binlerce Ortodoks'un kemikleri sızlayacaktı. Çünkü ön sırada imansız insanların, kâfir siyasetçilerin, "aforoz edilmiş" devlet yöneticilerinin, Papa'nın temsilcilerinin, kardinallerin dikildiğini, kameralarda onların yüzlerinin yansıdığını göreceklerdi. Episkoposlar ve papazlar gösterişli ayin kıyafetleriyle kendilerinden hoşnut bir vaziyette poz verirlerdi, kadın bakanlar ve milletvekilleri dar pantalonlarıyla ya da havadar giysileriyle bedensel meziyetlerini teşhir ederlerdi, fanatik milliyetçiler putperestlerle birlikte bayraklarını tehditkâr bir şekilde sallarlardı, ateist büyükelçiler, yabancı devletlerin temsilcileri, hep birlikte şovda, her zaman olduğu gibi…

'ERDOĞAN MÜTEVAZI BİR İNANAN GİBİ NAMAZ KILDI VE DUA OKUDU'

Başpapaz Lambros Fotopulos, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'da okuduğu Kuran'dan ve Cuma namazı sırasında saatlerce diz çökerek mütevazı bir duruş sergilemesinden ise özgü ile bahsediyor:

Erdoğan ise tüm bunların aksine Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun bir dua organize etti. Nasıl ki Davut Peygamber, halktan biri olarak, Ahid Sandığı düşmanların elinden kurtarıldığında onun önüne geçip bunu kutlamıştı, Erdoğan da aynısını yaptı. Mütevazı bir inanan gibi Kuran'ı okudu ve inananlar topluluğuyla birlikte diz çöktü. Tıpkı Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla birlikte diz çöküp dua eden imparatorlar gibi...

ERDOĞAN İNANÇLARIMIZI GÖRMEZDEN GELEN YUNAN POLİTİKACILAR GİBİ DEĞİL!

Yunan toplumunun inançlarını görmezden gelen Yunan politikacıları ve devlet adamlarını da eleştiren Başpapaz Lambros Fotopulos, makalesini şöyle sürdürüyor:

Millî bayramlarda beş dakikalığına kiliseye gelip duran, orada hangi Allah'a tapıldığını görmezden gelen ve ne yapıldığından bihaber olan, ilahî Yüceliğe diz çökmek yerine kamera objektiflerine poz veren "odun" politikacılar gibi değil. Erdoğan bize bir ders daha verdi. Ayasofya'yı dolduran binlerce insan, tek bir inanca sahipti.

MÜSLÜMANLAR AYASOFYA'DA SAYGI İÇİNDE DUA ETTİ

Başrahip Lambros Fotopulos, Ayasofya'yı ve çevresini dolduran yüzbinlerce müslüman için de şunları söylüyor:

Ayasofya cami olduktan sonra yapılan ilk duanın üslubu ve edebi bir başkaydı. Kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde, herkes birbirine saygı duyarak ve dindarlık içinde dua ediyordu. Bütün kadınlar dış görünüşlerinde Meryem Ana gibiydiler. Müslümanlar, binlerce tarikatı olan Papa'dan ve Meryem Ana'ya hakaret eden Protestanlardan bin kat daha iyiler!

SABAH



