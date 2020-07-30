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Son dakika: ABD’de raydan çıkan yük treni alev aldı

Son dakika haberi... ’nin gölü üzerinde raydan çıkan yük treni alevlere teslim oldu. Metrelerce yüksekliğe kadar ulaşan dumanlar nedeniyle eyalet polisi “Lütfen bölgeden uzak durun” çağrısında bulunurken, Belediye Başkanı kazada ölü ve yaralının olmadığını belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: ABD’de raydan çıkan yük treni alev aldı

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Tempe Town gölü üzerinde raydan çıkan yük treni alev aldı. Olay,dün yerel saatle 08.00'de meydana geldi.Yetkililer, kaza yerine sevk edilen 90 kadar itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini duyurdu. Ayrıca demir yolu köprüsünün bir kısmının da çöktüğü aktarıldı.

ABD’de raydan çıkan yük treni alev aldı ABD'DE RAYDAN ÇIKAN YÜK TRENİ ALEV ALDI

VAGONLARDAKİ KERESTELER TUTUŞTU

Metrelerce yüksekliğe kadar ulaşan dumanlar nedeniyle Arizona eyalet polisi "Lütfen bölgeden uzak durun" çağrısında bulunurken, Belediye Başkanı Corey Woods kazada ölü ve yaralının olmadığını belirtti. Meydana gelen kazada, bazı vagonlarda kereste taşındığı için alevlerin hızla yayıldığını belirtilen yetkililer, yük treninin nasıl raydan çıktığının ise yapılan inceleme sonrası belli olacağını duyurdu.

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